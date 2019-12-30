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В Пулково снова задержали несколько рейсов
Сегодня, 16:18
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В Пулково снова задержали несколько рейсов

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Причины задержек пока неизвестны.

В Пулково снова задержали несколько рейсов. Сообщения о задержках появились на табло петербургского аэропорта.

По предварительным данным вылеты переносятся из-за метеорологических условий. Так авиакомпания I Fly отложила рейс из Петербурга в Москву почти на час. Вылет самолета из Петербурга в Иваново и вовсе перенесли с 9:55 на 11:30.

Напомним, что сегодня Петербург оказался в зоне обширного циклонического вихря. Порывы ветра достигают 7-12 м/с.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что полицейские задержали подозреваемую, которая сообщила о минировании поезда Петербург  – Архангельск.

Фото: pixabay

Теги: задержка рейса, пулково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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