Пьяный пассажир "заминировал" самолет, чтобы не опоздать на судно

Опаздывающий на рейс мужчина решил "подложить бомбу" в самолет, чтобы успеть улететь домой.

Как стало известно от представителей транспортной полиции, 17 ноября хитрый сибиряк решил “отложить” рейс в Новосибирск. Он позвонил по собильнму телефон и рассказал о взрывном устройстве, заложенном на борту самолета. Сотрудники полиции и ОМОНа оперативно проверили поступившую информацию, но не обнаружили следова опастных веществ.

Сообщается, что правоохранительным органам пришлось повторно досмотреть пассажиров, а также ручную кладь и багаж. В работах по поиску бомбы привлекались кинологи с собаками. В результате проведенных мероприятий рейс вылетел с задержкой в 2,5 часа.

Выяснилось, что “террористом” оказался 48-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Он опоздал на посадку, после чего решил, что воздушное судно не может отправиться без него. Отметим, что сотрудники аэропорта предложили обменять билет на другое время, от чего будущий нарушитель отказался.

Самолет все-таки вылетел в пункт назначения без него. “Минера” задержали. В его отношении составлен протокол за состояние алкогольного опьянения, а также заведено уголовное дело за ложное сообщение о бомбе.