"Победа" отсудила у махачкалинца 200 тысяч рублей за курение на борту самолета

Представители "Победы" добились денежного возмещения экстренной посадки, которая произошла по винепассажира.

Юристы авиакомпании “Победа” отсудили у курильщика, кторый дымил на борту самолета, около 200 тысяч рублей. Единственная сигарета в туалете привела к административному штрафу. Об информации сообщили представители пресс-службы организации.

Известно, что Тосненский суд принял решение о наказании пассажира, нарушившего правила полета. Злоумышленник сел в Махачкале и направлялся в сторону Петербурга. В течение 3,5 часов мужчина не смог отказать себе удовольствия во вредной привычке. Однако, он не учел, что сработает пожарная сигнализация. Самолет пришлось срочно сажать в аэропорту “Внуково”. В связи с инцидентом, корабль опоздал к назначенному времени прибытия.