Пассажир легковушки в тяжелом состоянии после ДТП в Ленобласти

в Лодейнопольском районе столкнулись Honda и Freightliner.

В субботу, 18 января, на дороге "Кола" в Лодейнопольском районе столкнулись Honda и грузовик Freightliner. Об этом стали известно из группы "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Скорее всего, легковой автомобиль пытался обогнать грузовик с полуприцепом, но в итоге они столкнулись. В аварии пострадал пассажир легкового автомобиля. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что водитель КИА "собрал в кучку" 3 других автомобиля.

Фото: vk.com/dorinspb