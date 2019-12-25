Пассажир "ВАЗ" скончался в Ленобласти после ДТП с водителем без прав

Машина съехала в кювет и затем врезалась в дерево.

Дорожная авария в Ленобласти 8 мая унесла жизнь 23-летнего пассажира. Полиция устанавливает детали ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По предварительной информации, в шестом часу утра на 30 км автодороги "Пикалево - Струги – Колбеки" автомобиль "ВАЗ" съехал в кювет и врезался в дерево. За рулем находилась 18-летняя девушка без водительского удостоверения. Она выжила, а 23-летний пассажир скончался от полученных повреждений.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. Водителя отпустили под обязательство о явке.

Фото: Pixabay