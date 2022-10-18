Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу об убийстве отчима пасынком

Пасынок обвиняется в убийстве отчима.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле этого года в квартире на Долгоозерной улице обвиняемый избил своего 41-летнего отчима, а после этого повалил на диван и начал душить. После этого потерпевший умер.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Киришском районе Ленобласти мужчина попытался сжечь свою сожительницу.

Фото: Piter.TV