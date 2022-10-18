Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу об убийстве отчима пасынком

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в июле этого года в квартире на Долгоозерной улице обвиняемый избил своего 41-летнего отчима, а после этого повалил на диван и начал душить. После этого потерпевший умер.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд.
Ранее сообщалось, что в Киришском районе Ленобласти мужчина попытался сжечь свою сожительницу.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все