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Пашинян заявил о наступлении азербайджанских войск на российских миротворцев

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По его словам, Азербайджан хочет показать, что миротворцы не могут остановить провокации.

Премьер-министр Армении Пашинян заявил о наступлении азербайджанских войск на российских миротворцев. Речь идёт об инциденте в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Действия Азербайджана имеют ярко выраженный провокационный характер.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По его словам, Азербайджан хочет показать, что миротворцы не могут остановить провокации. Политик заявил, что ситуация в сёлах Хцаберд и Хин-Тагер станет испытанием для российской миротворческой дивизии, в которых не было мирных жителей.

Ранее Пашинян заявил о предстоящих решениях по уточнению границы в Карабахе.

Видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Теги: азербайджан, нагорный карабах, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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