Пасхальное богослужение будут транслировать в интернете и по телевидению

По 19 апреля включительно доступ в прихожан в церкви и соборы запрещен.

Пасхальное богослужение покажут по телевизору и в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В воскресенье, 19 апреля, трансляцию из Казанского кафедрального собора можно будет увидеть на сайте петербургской метрополии, официальной группе собора в "ВКонтакте" и на телеканале "Санкт-Петербург".

Трансляции из других храмов также будут вестись в их группах в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте Санкт-Петербургской митрополии. На данных момент организованы трансляции из 16 православных храмов. Среди них ― Казанский кафедральный собор, Феодоровский собор в память 300-летия Дома Романовых, Сампсониевский собор, Николо-Богоявленский собор, Троице-Измайловский собор и другие.

Напомним, с 14 по 19 апреля все богослужения пройдут без прихожан. Такие ограничения были введены в мерах по борьбе с COVID-19.

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