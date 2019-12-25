Пашаев усомнился, что Добровинский вернет статус адвоката

Экс-юрист рассказал, почему правозащитнику буде сложно вернуть себе статус адвоката.

Эльман Пашаев усомнился, что Александр Добровинский вернет статус адвоката. Об этом бывший коллега правозащитника рассказал в интервью телеканалу "360". Эксперт уточнил, что у правозащитника, защищавшего интересы родственников погибшего в аварии Сергея Захарова, могут возникнуть проблемы из-за современных экзаменов. Их нужно сдавать для того, чтобы получить статус адвоката. Бывший юрист напомнил, что ранее никто не проверял знания в юриспруденции.

Сейчас сложнейшие экзамены сдаешь, что я делал неоднократно. До конца своей жизни этот бедолага не выучит это все. Но искренне говорю, мне очень плохо, что у него забрали статус Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова

Напомним, что Адвокатская палата Москвы лишила правозащитника Александра Добровинского статуса адвоката на два года. Причины такого решения не объясняются. Известно, что Добровинский ранее представлял в судебной инстанции семью Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием артиста Михаила Ефремова.

Ефремов во время апелляции прокомментировал работу с экс-адвокатом Пашаевым.

Фото: Piter.tv