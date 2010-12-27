Шведский бриг на "Алых парусах" может заменить парусник "Санкт-Петербург"

Строить современный парусник "Санкт-Петербург" будут студенты профессиональных училищ и старшеклассники петербургских школ.

Планируется, что к 320-летию Петербурга, во время праздника выпускников в акваторию Невы будет входить не шведский бриг Tre Kronor, а судно, сделанное на петербургских верфях. Об этом сообщает комитет по образованию.

В строительстве парусника "Санкт-Петербург" примут участие студенты профессиональный учреждений и школьники. Комитет по образованию мечтает, что именно это судно сможет стать новым символом праздника "Алые паруса".

Судно позволит нам осуществлять практику студентов морских профессий (в городе таких учреждений много), а также принимать участие в крупных городских праздниках, таких как "Алые паруса". Нам всем бы хотелось, наверное, чтобы главными символами этих праздников были петербургские суда. Юрий Соляников, первый заместитель комитета по образованию Санкт-Петербурга

Ранее на Городском педагогическом совете губернатор предложил как можно чаще привлекать школьников и учащихся профессиональных училищ к различным добрым делам. Начать он предложил со строительства парусник "Санкт-Петербург".

Фото: Piter.tv