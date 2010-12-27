Школьники Петербурга построят парусник

Проект реализуют к 320-летию Санкт-Петербурга.

На Городском педагогическом совете губернатор предложил как можно чаще привлекать школьников и учащихся профессиональных училищ к различным добрым делам. Об этом сообщают городские СМИ.

Предлагаю новый рабочий проект – строительство современного парусника "Санкт-Петербург". В его создании должны принять участие студенты профессиональных училищ и старшеклассники петербургских школ. Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города отметил, как здорово будет, если в белую ночь по Неве будет идти не просто парусник, а судно, построенное петербуржцами. Проект реализуют к 320-летию Санкт-Петербурга (2023 год).

В начале июня жителей Владивостока восхитил японский парусник.

Фото: Piter.tv