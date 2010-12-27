Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Школьники Петербурга построят парусник
Сегодня, 15:47
0
nastya960
112

Школьники Петербурга построят парусник

0
 
 

Проект реализуют к 320-летию Санкт-Петербурга.

На Городском педагогическом совете губернатор предложил как можно чаще привлекать школьников и учащихся профессиональных училищ к различным добрым делам. Об этом сообщают городские СМИ.

Предлагаю новый рабочий проект – строительство современного парусника "Санкт-Петербург". В его создании должны принять участие студенты профессиональных училищ и старшеклассники петербургских школ.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города отметил, как здорово будет, если в белую ночь по Неве будет идти не просто парусник, а судно, построенное петербуржцами. Проект реализуют к 320-летию Санкт-Петербурга (2023 год).

В начале июня жителей Владивостока восхитил японский парусник.

Фото: Piter.tv

Все новости района
Теги: алые паруса , георгий полтавченко , педагогический совет , школьники
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5