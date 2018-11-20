Партия сигарет на Выборгской таможне не прошла таможенный контроль 

В скрытых полостях двух легковых автомобилей обнаружили сигареты марок "L&M" и "Marlboro".

Выборгская таможня возбудила два дела об АП в отношении граждан, перемещавших из России в Финляндию более двух тысяч пачек сигарет.



На таможенный пост МАПП Торфяновка Выборгской таможни по направлению выезда из России в Финляндию прибыли два транспортных средства марки "Renault Duster" и "Ford Mondeo", в которых следовали граждане Российской Федерации. Водители этих автомобилей и их пассажиры не представили сведений о перемещении какого-либо товара, подлежащего обязательному письменному декларированию, пассажирскую таможенную декларацию не подали. В ходе устного опроса граждане заявили, что не перемещают товары, подлежащие обязательному письменному декларированию.



Таможенный осмотр на линии таможенного контроля товаров и транспортных средств осуществлял инспектор таможни совместно со специалистом кинологического отдела. Служебная собака по кличке "Оберлауф Анхель" своим поведением показала, что в автомобилях может находиться товар, сокрытый от таможенного контроля. Транспортные средства были направлены на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

Анализ полученного изображения показал: в скрытых полостях обоих автомобилей находится незадекларированный товар. Сигареты марки "L&M" и марки "Marlboro" в общем количестве 2086 пачек весом более 51 килограмма перемещались путем использования мест, затрудняющих обнаружение. Перемещаемый товар был признан таможенным органом не предназначенным для личного пользования. В отношении граждан Российской Федерации возбуждены два дела об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



В целях предупреждения нарушений физическими лицами таможенного законодательства, связанных с недекларированием при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, которые отнесены к категории товаров, не предназначенных для личного пользования, Выборгская таможня напоминает, что действие таможенного законодательства распространяется не только на ввозимые, но и на вывозимые товары. К таким товарам относятся: алкогольные напитки и пиво общим объемом, превышающим 5 литров, табачные изделия в количестве более 200 сигарет, перемещаемыми лицами, достигшими 18-летнего возраста.



Источник: пресс-служба Выборгской таможни