Партия Прилепина предлагает провести референдум о присоединении Донбасса

Также "За правду" предлагает провести плебисциты в Южной Осетии и Абхазии и также включить их в состав РФ.

Партия писателя Захара Прилепина "За правду" Прилепина предлагает провести референдум о присоединении Донбасса. Это один из пунктов предвыборной программы партии, которую она представила накануне.

Помимо республик ДНР и ЛНР на референдуме предлагается поставить вопрос о присоединении к РФ Приднестровья. Сама же партия выступает за признание данных республик с последующим их присоединением к России.

Также "За правду" предлагает провести плебисциты в Южной Осетии и Абхазии и также включить их в состав РФ.

Партия Прилепина выступает за создание Союзного государства России и Белоруссии, в котором органы власти будут общими, как и бюджет и валюта в виде рубля.

Ранее Прилепин рассказал Собчак, за что не любит ее мужа.