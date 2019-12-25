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Партия Прилепина предлагает провести референдум о присоединении Донбасса
Сегодня, 8:35
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matveyvn

Партия Прилепина предлагает провести референдум о присоединении Донбасса

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Также "За правду" предлагает провести плебисциты в Южной Осетии и Абхазии и также включить их в состав РФ.

Партия писателя Захара Прилепина "За правду" Прилепина предлагает провести референдум о присоединении Донбасса. Это один из пунктов предвыборной программы партии, которую она представила накануне.

Помимо республик ДНР и ЛНР на референдуме предлагается поставить вопрос о присоединении к РФ Приднестровья. Сама же партия выступает за признание данных республик с последующим их присоединением к России.

Также "За правду" предлагает провести плебисциты в Южной Осетии и Абхазии и также включить их в состав РФ. 

Партия Прилепина выступает за создание Союзного государства России и Белоруссии, в котором органы власти будут общими, как и бюджет и валюта в виде рубля.

Ранее Прилепин рассказал Собчак, за что не любит ее мужа.

Теги: донбасс, за правду, политика, прилепин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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