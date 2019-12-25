Парламент Петербурга разрешил митинговать у школ и больниц

В среду, 18 ноября, стало известно, сто парламент Северной столицы разрешил горожанам митинговать у школ и больниц. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.
Теперь из документа убрали запрет на проведение акций возле учреждений образования и здравоохранения. Поводом для такого решения послужил вердикт Конституционного суда относительно похожего запрета в Самарской области.
Отмеается, что петербургский депутат Борис Вишневский также предложил разрешить горожанам собираться на Невском проспекте, Дворцовой площади и на Исаакиевской площади. Однако глава комитета по законодательству Денис Четырбок заявил, что эта поправка в рамках концепции существующего законопроекта не может быть рассмотрена.
Ранее мы сообщали о том, что Мариинской больнице предоставили 300 защитных экранов.
Фото:pixabay
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