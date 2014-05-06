Страна станет первым членом ЕС, который официально ввел такой режим труда для частного сектора.

Парламент Греции одобрил закон о 13-часовом рабочем дне. Об этом сообщил местный телеканал Mesogeios TV.

Отмечается, что обсуждение законопроекта прошло "в атмосфере напряженных парламентских дебатов". Документ подготовило Министерство труда Греции. В нем предусмотрены гибкий рабочий график и 13-часовой рабочий день. Греция станет первым членом ЕС, который официально ввел такой режим труда для частного сектора.

Отметим, что до этого в Греции в начале и середине октября прошли акции протеста против закона. Организаторы митингов подчеркнули, что законопроект превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни.

Ранее мы сообщали, что ЕС не планирует вводить официальные ограничения против туристов из РФ.

Фото: pxhere.com