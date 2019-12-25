Вместимость парковки – 82 места для легковых автомобилей.

Парковка на пандусе Ладожского вокзала открыта после замены асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Парковочное пространство, расположенное на пандусе Ладожского вокзала в Петербурге, открыто после полной замены асфальтового покрытия.

Вместимость парковки – 82 места для легковых автомобилей. Имеется 9 парковочных мест для автомобилей маломобильных пассажиров вокзала.

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Фото: ОЖД