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Парковка на пандусе Ладожского вокзала открыта после замены асфальта
Вчера, 14:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Парковка на пандусе Ладожского вокзала открыта после замены асфальта

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Вместимость парковки – 82 места для легковых автомобилей.

Парковка на пандусе Ладожского вокзала открыта после замены асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Парковочное пространство, расположенное на пандусе Ладожского вокзала в Петербурге, открыто после полной замены асфальтового покрытия. 

Вместимость парковки – 82 места для легковых автомобилей. Имеется 9 парковочных мест для автомобилей маломобильных пассажиров вокзала.

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Фото: ОЖД

Теги: ладожский вокзал, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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