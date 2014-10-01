Парки и скверы Выборга снова обработают от клещей

Обработка будет проводиться с 17 августа.

С 17 августа в Выборге начинается процедура дезинсекции зеленых территорий города. В этом году первая обработка парков и скверов от клещей состоялась в мае. Процедура занимает несколько часов и проходит в утреннее время. График работ зависит от погодных условий. В соответствии с муниципальным заказом необходимые мероприятия проводит ООО "Центр профилактики и дезинсекции". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Специалисты отдела благоустройства районной администрации отмечают, что зеленые территории в черте города обрабатывают сертифицированными акарицидными препаратами, которые действуют только на паразитов и не являются токсичными для людей и животных.

График обработок зеленых зон в Выборге (в зависимости от погодных условий может изменяться):

Также в Выборге идет борьба с борщевиком Сосновского.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО