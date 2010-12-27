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В Петербурге активисты не хотят отдавать парк Сахарова ради спорткомплекса имени Рахлина
Сегодня, 12:09
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Shdaria
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В Петербурге активисты не хотят отдавать парк Сахарова ради спорткомплекса имени Рахлина

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В Петербурге активисты стоять на защите парка Сахарова.

В Санкт-Петербурге жители 38 квартала Полюстрово намеренны обратиться в прокуратуру и добиться отмены строительства проезда на территории парка Сахарова. Решение было принято на собрании 4 декабря.

По данным местных активистов проезд планируют построить для нового многофункционального спортивного комплекса имени Анатолия Рахлина. Кроме того, сам комплекс займет территорию жилой застройки рядом с парком академика Сахарова. На этом месте будет находиться специализированная детско-юношеская школу олимпийского резерва по дзюдо, которой руководит Михаил Рахлин.

Анатоличй  Рахлин - советский и российский тренер по дзюдо, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер Российской Федерации, вице-президент Федерации дзюдо РФ. Блокадник.
 
За 50 лет тренерской деятельности он смог вырастить более 100 мастеров спорта по дзюдо. Среди его воспитанников были люди, получившие известность не только в спорте, но и в политике, науке, бизнесе - Владимир Путин, Николай Кононов, Аркадий и Борис Ротенберги, Валентин Степанов, Василий Шестаков и дугие. 
 
Фото: "ВК" - "Калининский район Лайт"
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Теги: активисты , новости петербург , новости спб , парк сахарова , петербург
Категории: Общество Лента новостей Новости СПб

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