Парк "Монрепо" откроется к выходным после просушки

Во время шторма на прошлой неделе вода в бухте Защитной поднялась на 1,9 метра. Вода полностью затопила Елисейские поля, долину Розенталь, все пирсы и обе дамбы.

Монрепо выдержал шторм и к выходным откроется после просушки. Об этом в соцсетях сообщили сотрудники музея-заповедника "Парк Монрепо".



Во время шторма на прошлой неделе вода в бухте Защитной поднялась на 1,9 метра. Вода полностью затопила Елисейские поля, долину Розенталь, все пирсы и обе дамбы.

Из-за сильного ветра в парке упало три старых дерева, обломано множество веток, в некоторых местах вымылись края газонов. Специалисты на данный момент занимаются уборкой ветровальных веток и мусора, который намыло водой. В основном, это старый камыш и тростник.





Было принято решение продлить время закрытия парка до пятницы, 29 октября. Чтобы дать просохнуть дорожкам и убрать оставшийся мусор.

На прошлой неделе стало известно, что парк "Монрепо" полностью откроется после реставрации к лету 2022 года.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"