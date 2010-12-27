Парк Монрепо рассказал о судьбе подвалов Главного усадебного дома после реставрации

Главное архитектурное сооружение парка Монрепо, Главный усадебный дом сейчас находится в самом начале процесса реставрации. Тем не менее, у пользователей сети уже назревают вопросы к проводимым работам. Так людей интересует, что же будет с большим по площади подвалом, про который в постах о ходе реставрции, регулярно появляющихся на странице парка не говорилось до сих пор ни слова.

Сегодня пресс-служба Монрепо дала ответ на волнующий вопрос. Ссылаясь на комментарий проектировщиков из ООО "Архитектурное бюро "Литейная часть - 91", сотрудники Парка Монрепо заявляют, что часть свободного подвала займет гардероб и туалеты для посетителей. Эти помещения войдут в состав зоны приёма посетителей расположенной на первом этаже и будут связаны с этажом лестницей, которую планируется построить. В другой части подвала будут расположены технические помещения, необходимые для жизнеобеспечения здания.

Еще в девяностых годах при обследовании конструкции подвала было выявлено, что перекрытия сгнили или были поражены грибком. Подвальное помещение, как и помещения всего остального здания ожидает серьезное реставрационное вмешательство. Сроки окончания работ реставраторы как и раньше затрудняются назвать. По их словам, работы ведутся крайне осторожно, потому темп работ адаптируется к главной цели: сохранению максимального количества оригинальных конструкций Главного усадебного дома.

Напомним, что недавно реставраторы демонтровали усадебную "потолочную живопись". Сейчас ведется её изучение и восстановление.

Фото: пресс-служба ГБУК ЛО "ГИАПМЗ "Парк Монрепо"