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На Парголовской улице горело жилое пятиэтажное здание
Сегодня, 10:12
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На Парголовской улице горело жилое пятиэтажное здание

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Пламя охватило один квадратный метр.

Сегодня, 5 июля, в Выборгском районе произошел пожар. На Парголовской улице в доме № 7 горело техническое помещение. Пламя вспыхнуло в жилом пятиэтажном здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:30. На место случившегося прибыли три пожарные машины и 15 спасателей. 

В 6:05 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.      

Ранее мы писали, что на набережной канала Грибоедова горела кухня в квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, парголовская улица, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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