На Парголовской улице горело жилое пятиэтажное здание

Пламя охватило один квадратный метр.

Сегодня, 5 июля, в Выборгском районе произошел пожар. На Парголовской улице в доме № 7 горело техническое помещение. Пламя вспыхнуло в жилом пятиэтажном здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:30. На место случившегося прибыли три пожарные машины и 15 спасателей.

В 6:05 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что на набережной канала Грибоедова горела кухня в квартире.

Фото: Piter.tv