На Парголовской улице горело жилое пятиэтажное здание

Сегодня, 5 июля, в Выборгском районе произошел пожар. На Парголовской улице в доме № 7 горело техническое помещение. Пламя вспыхнуло в жилом пятиэтажном здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:30. На место случившегося прибыли три пожарные машины и 15 спасателей.
В 6:05 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее мы писали, что на набережной канала Грибоедова горела кухня в квартире.
Фото: Piter.tv
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