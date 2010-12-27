Парень из Бурятии забросал гранатами полицейского в Москве

Парень был в состоянии наркотического опьянения.

В Москве наркоман забросал гранатами сотрудника ДПС.

Сообщается, что ЧП произошло на юге столицы на улице Паперника. Сотрудник ДПС остановил странного вида молодого мужчину. Но тот решил оказать сопротивление и вытащил две гранаты. Одну из них полицейский выхватил и отбросил в сторону. Вторую неадекват бросил под ноги сотруднику ДПС. Граната взорвалась. К счастью, граната оказалась не боевой, а для страйкбола.

Неадекват задержан. Им оказался 28-летний житель Бурятии. Он находился в момент происшествия под действием наркотических веществ.

Фото: т-м канал "112"