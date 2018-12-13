Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Петербурга

В пятом праздничном параде приняли участие более 250 транспортных средств.

В субботу, 25 мая, на улицы Северной столицы вышли редкие автомобили, грузовики, автобусы, троллейбусы и трамваи.

Все вместе они приняли участие в международном параде ретро-транспорта, уже пятом по счету. Об этом в соцсетях рассказала пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс".

Парад завершил первый Международный фестиваль SPbTransportFest, который стартовал в нашем городе 23 мая. Раритетный транспорт сейчас находится в частных коллекциях и музеях.

Горожане увидели троллейбус модели СВАРЗ-ТБЭС, редкий двухсекционный "Икарус" из Венгрии вместимостью до 250 человек, автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ М-20 "Победа" и многое другое.

Для проезда участников по центральным улицам города были введены ограничения движения.

Фото: ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"