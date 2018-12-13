Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Петербурга

В субботу, 25 мая, на улицы Северной столицы вышли редкие автомобили, грузовики, автобусы, троллейбусы и трамваи.
Все вместе они приняли участие в международном параде ретро-транспорта, уже пятом по счету. Об этом в соцсетях рассказала пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс".
Парад завершил первый Международный фестиваль SPbTransportFest, который стартовал в нашем городе 23 мая. Раритетный транспорт сейчас находится в частных коллекциях и музеях.
Горожане увидели троллейбус модели СВАРЗ-ТБЭС, редкий двухсекционный "Икарус" из Венгрии вместимостью до 250 человек, автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ М-20 "Победа" и многое другое.
Для проезда участников по центральным улицам города были введены ограничения движения.
Фото: ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"
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