Парад барабанщиков на Невском установил новый мировой рекорд

Самое массовое крещендо планируется исполнить в честь 316-летнего дня рождения Санкт-Петербурга.

Сотни барабанщиков в ярких нарядах вышли на улицы Петербурга в честь 316-летнего дня рождения Северной столицы. Помимо необычного поздравления любимого города, целью музыкантов является попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Команды из множества городов России приехали в Санкт-Петербург для участия в массовом флешмобе. Правин Патель, представитель Книги рекордов Гиннесса, прибыл в Петербург из Лондона для вынесения вердикта касательно выступления барабанщиков.

Своё выступление барабанщики начали с исполнения самого крупного барабанного тутти в стране. Сегодня они побили рекорд прошлого года. А вместе с этим установили новый мировой рекорд. Огромная "змейка" выстроилась в три ряда, ритм передавался от одного исполнителя к другому, от ряда к ряду. Задача не из лёгких, но никто не говорил, что будет легко. Музыкантов трудности не пугают, поэтому их упорство, любовь к музыке и уверенность в своём творчестве и покорило Гиннессовский комитет.

В выступлении приняло участие более 1300 человек, продолжительность крещендо составила 11 минут.

Ознакомиться с подробной программой Дня города можно здесь.

Фото: Instagram