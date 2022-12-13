Пик спроса на бронирование отелей ожидается в северной столице

В выходные загрузка отелей категории 3-5 звезд приблизится к отметке 70%.

Эксперты ожидают пиковые периоды загрузки отелей Петербурга в дни праздничных мероприятий: 320-летия основания города, Дня России, а также в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сегодня рассказала пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Темпы роста загрузки в 2023 году увеличились по сравнению с показателями предыдущих двух лет.

Загрузка петербургских отелей категории 3-5 звезд на ближайшие выходные приближается к 70%. Туристы приедут в Петербург, чтобы вместе с горожанами отпраздновать 320-летний юбилей города, который отмечается 27 мая. К концу этой недели и по итогу выходных, по прогнозам, загрузка отелей может составить 75% и более, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, высокий спрос на бронирование отелей следует ждать 9-12 июня в связи с празднованием Дня России, а также с 14 по 17 июня в период проведения Петербургского международного экономического форума.

Отметим, что наибольшей популярностью в указанные дни пользуются отели категории "5 звезд".

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