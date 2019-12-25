Парад ВМФ в Петербурге изменит работу транспорта

Расписание изменят из-за разводки мостов.

Наземный транспорт Петербурга изменит свое расписание, сообщили в комитете по транспорту.

Маршруты автобусов №№6, 7, 10, 24, 46, 47, 49, 100, 191, троллейбусов №№ 1, 3, 7, 8, 10, 11 и трамвая № 3 изменятся 19 июля с 09:00 до 14:00, 23 июля с 09:00 до 14:00, а также с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля. Это произойдет из-за разводки Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов в дни репетиций и самого парада ВМФ. Ознакомиться со схемой можно на сайте городской администрации.

Ранее мы писали, что по Неве ночью провезли исторический ботик Петра Великого.

Фото: PIter.TV