Видео: на Дворцовой проходит вторая репетиция Парада Победы

Около Зимнего дворца уже собрались военные отряды, курсанты военных училищ и бойцы Росгвардии.

В Северной столице начались репетиции Парада Победы. Очевидцы прислали Piter.TV видео с Дворцовой площади, где сейчас полным ходом идет подготовка к одному из главных праздников страны.

В четверг, 26 апреля в солнечный весенний вечер на центральной площади Северной столицы началась репетиция Парада Победы. На видео можно разглядеть, что около Зимнего дворца уже собрались военные отряды, курсанты военных училищ и бойцы Росгвардии. По периметру Дворцовой стоит караул, который временно преграждает путь горожан и туристов на площадь. За порядком во время репетиции будут следить отряды полиции.

Напомним, что подготовка к Параду Победы началась с 23 апреля. Уже сегодня, 26 апреля, в центре Петербурга по этом причине может образоваться пробка.

Видео: Piter.TV.