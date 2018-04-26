Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 17:52
0
alexandra08
487
Код вставки плеера

Видео: на Дворцовой проходит вторая репетиция Парада Победы

0
 
 

Около Зимнего дворца уже собрались военные отряды, курсанты военных училищ и бойцы Росгвардии.

В Северной столице начались репетиции Парада Победы. Очевидцы прислали Piter.TV видео с Дворцовой площади, где сейчас полным ходом идет подготовка к одному из главных праздников страны.

В четверг, 26 апреля в солнечный весенний вечер на центральной площади Северной столицы началась репетиция Парада Победы. На видео можно разглядеть, что около Зимнего дворца уже собрались военные отряды, курсанты военных училищ и бойцы Росгвардии. По периметру Дворцовой стоит караул, который временно преграждает путь горожан и туристов на площадь. За порядком во время репетиции будут следить отряды полиции.

Напомним, что подготовка к Параду Победы началась с  23 апреля. Уже сегодня, 26 апреля, в центре Петербурга по этом причине может образоваться пробка.

Видео: Piter.TV. 

Все новости района
Теги: 9 мая , видео петербург , вторая репетиция парада победы , новости питера за сегодня , парад победы , репетиция парада 9 мая
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5