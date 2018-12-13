Парад Победы перекроет движение в Ленобласти

Известно, что с одиннадцати до двенадцати часов дня перекроют движение автомобилей по Дороге жизни и участке трассы "Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск" в окраинах Всеволожска.

В предстоящий праздник, Девятого мая, в 47 регионе будет ограничено движение на дорогах. Информация об этом появилась накануне в пресс-службе правительства.

Известно, что с одиннадцати до двенадцати часов дня перекроют движение автомобилей по Дороге жизни и участке трассы "Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск" в окраинах Всеволожска.