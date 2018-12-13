Парад Победы перекроет движение в Ленобласти

В предстоящий праздник, Девятого мая, в 47 регионе будет ограничено движение на дорогах. Информация об этом появилась накануне в пресс-службе правительства.
Известно, что с одиннадцати до двенадцати часов дня перекроют движение автомобилей по Дороге жизни и участке трассы "Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск" в окраинах Всеволожска.
Объезжать водителям советуют по областным дорогам "Станция Магнитная – поселок имени Морозова", "Подъезд к деревне Плинтовка", "Мельничный ручей — Кирпичный завод" и местным улицам — Александровской и Октябрьскому проспекту.
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