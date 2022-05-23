На Дворцовой площади прошел парад Петров I

По окончании шествия его участники собрались на сцене и поприветствовали собравшихся на площади петербуржцев.

По Дворцовой площади парадом прошлись несколько десятков Петров I. Об этом сообщили организаторы Книжного салона.

Дефиле участников акции сопровождал торжественный марш, который исполнял оркестр барабанщиц. Некоторые императоры в этот день пришли в сопровождении дам.

По окончании шествия его участники собрались на сцене и поприветствовали собравшихся на площади петербуржцев.

При этом Книжный салон в Петербурге посетили более полумиллиона человек.

Видео: ВКонтакте / Книжный Салон на Дворцовой