На Дворцовой площади прошел парад Петров I

По Дворцовой площади парадом прошлись несколько десятков Петров I. Об этом сообщили организаторы Книжного салона.
Дефиле участников акции сопровождал торжественный марш, который исполнял оркестр барабанщиц. Некоторые императоры в этот день пришли в сопровождении дам.
По окончании шествия его участники собрались на сцене и поприветствовали собравшихся на площади петербуржцев.
При этом Книжный салон в Петербурге посетили более полумиллиона человек.
Видео: ВКонтакте / Книжный Салон на Дворцовой
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