Книжный салон в Петербурге посетили более полумиллиона человек

За четыре дня на Дворцовой площади прошло более сотни мероприятий: презентации книг, лекции, встречи с писателями.

За четыре дня около 500 тысяч человек посетили Санкт-Петербургский международный книжный салон. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

В этом году темами Книжного салона стали 350-летие Петра I, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ, 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского и 130-летие писателя Константина Паустовского.

За эти дни на Дворцовой площади прошло более сотни мероприятий: презентации книг, лекции, встречи с писателями. Петербуржцы встретились с Захаром Прилепиным, с Евгением Водолазкиным, Львом Лурье и другими.

Во время мероприятия издатель рассказал Piter.tv о росте цен на себестоимость книги.

Фото: ВКонтакте / Борис Пиотровский