Клан папуасов готовится принять православие

Несколько жителей островного государства уже приняли православие. При этом подавляющее большинство жителей с XIX века исповедуют протестантство.

Священники Русской православной церкви (РПЦ) приступили к миссионерской деятельности в Папуа — Новой Гвинее. Принять православие захотел целый "клан", который представляет собой "несколько поселений, где проживают порядка 1000 человек". Такая информация появилась на сайте Фонда имени Миклухо-Маклая.

Несколько жителей островного государства уже приняли православие. При этом подавляющее большинство жителей с XIX века исповедуют протестантство.

Несколько папуа-новогвинейцев приняли крещение практически сразу, став первыми православными, более сотни стали оглашенными, они готовятся к вхождению в Православную церковь. Кирилл Шкарбуль, священнослужитель, настоятель прихода Воздвижения Честнаго Креста Господня Русской православной церкви в Тайбэе

Папуа-новогвинейцы уже предложили под постройку православных храмов участки земли в провинции Восточный Сепик и в г. Порт-Морсби. На данный момент на островах службы проводят сами жители-миссионеры.

Фото: Фонд имени Миклухо-Маклая