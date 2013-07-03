Видео: пингвинов в Московском зоопарке развлекают с помощью мыльных пузырей

В Московском зоопарке отметили, что для пингвинов мыльные пузыри не представляют никакой опасности.

Пингвинам московского зоопарка устроили пенную вечеринку. Об этом сообщила пресс-служба зоологический парка.

Сотрудники рассказали, что, живя в зоопарке, пингвинам не требуется прятаться, проявлять осторожность и ловкость, чтобы выжить. И им становится скучно, когда "они не имеют возможности проявить свои уникальные видовые способности", они испытывают от этого дискомфорт.

Поэтому зоологи и киперы обогащают среду обитания животных, включая в нее игры, коммуникации, дополнительные игры, новые запахи, предметы.

Мыльные пузыри – это один из многочисленных вариантов обогащения среды для наших обитателей. сотрудники зоопарка

В Московском зоопарке отметили, что для пингвинов мыльные пузыри не представляют никакой опасности.

Ранее в США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и стали героями видео.

Видео: Youtube/Московский Зоопарк