В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и стали героями видео

"Побег пингвинов" уже стал вирусным роликом.

Новый вирусный ролик стал хитом социальных сетей в США. На этот раз 5 минут славы получили пингвины зоопарка в городе Цинцинатти. По сообщениям местных СМИ, они "сбежали" из вольера и отправились гулять по близлежащей территории. При этом птицы передвигались одной цепочкой и вели себя исключительно прилично. Милая походка пухлых птичек и их деловитый вид привлекли внимание аудитории. Инстаграм тут же наполнился фото и видео со "сбежавшими пингвинами".

Впрочем, в комментариях люди пишут, что вряд ли речь идет о настоящем побеге. В этом и других зоопарках известны традиции "выгула" отдельных видов животных, в том числе, и пингвинов. Однако этот факт не умаляет художественных достоинств и мимимишного потенциала видеоролика.

Видео: Youtube/Reuters