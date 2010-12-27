Андрей Панюков не сыграет против "Зенита" по условиям аренды

Футболист перешел в состав клуба "Урал" и подписал соглашение до конца сезона-2018/19.

Нападающий Андрей Панюков не примет участие в матче против "Зенита". Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Футболист перешел в состав екатеринбургского клуба "Урал" и подписал соглашение до конца сезона-2018/19. Согласно договору, он не может играть против "Зенита".

Напомним, что в прошлом сезоне 23-летний нападающий принял участие в 26 матчах в составе "Зенита-2". На его счету 2 матча в основном составе петербургского клуба, в которых он не отметился результатом. В нынешнем сезоне футболист пока не принял участия ни в одном матче "Урала".

Игра "Урал" - "Зенит" пройдет 19 августа на стадионе "Санкт-Петербург".

Фото: ФК "Зенит" / официальный сайт.