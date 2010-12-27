Памятники в Новой Ладоге отреставрируют по проекту петербургских выпускников

В основе реставрации будет лежать проект выпускников Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Историческую часть Новой Ладоги ждет глобальная реставрация. В основе реставрации будет лежать проект выпускников Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Об этом сообщил комитет по науке и высшей школе Петербурга.

Проспект (ныне Карла Маркса) в Новой Ладоге был заложен Петром I в 1704 году и сейчас пребывает в полуразрушенном состоянии. В планах реставраторов – десятки зданий, парк, набережная и пристани. В городе есть деревянные и кирпичные дома 17 и 19 века.

Как отметили руководители университета, есть проекты 15-20 зданий, в которых уже можно начинать реставрацию и реконструкцию. Проектом восстановления исторической части Новой Ладоги уже заинтересовалось несколько инвесторов. На восстановление исторической части города потребуется пять лет и 100 миллионов рублей.

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