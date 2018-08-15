Должника по алиментам на 554 тыс. рублей нашли в бане в Петербурге

Приставы застали петербуржца в комнате отдыха сразу после посещения парной.

В Санкт-Петербурге судебные приставы разыскали мужчину, который уклонялся от выплаты алиментов своей девятилетней дочери. За несколько лет сумма общей задолженности достигла более 500 тысяч рублей, сообщил Telegram‑канал "Mash на Мойке".

Злостный должник неоднократно игнорировал требования приставов. Выяснилось, что он часто посещал баню в Пушкинском районе. Сотрудники специально дождались очередного визита 45-летнего петербуржца и встретили его после посещения парной в комнате отдыха.

Сначала должник заявил, что потерял паспорт. Однако, когда речь зашла о поездке в отдел полиции, документы неожиданно нашлись. В результате мужчина приступил к погашению долга перед дочерью. Исполнительное производство остается на контроле приставов.

Ранее мы сообщали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга ребенок получил более 330 тыс. рублей алиментов.

Фото: Magnific (ИИ-иллюстрация)