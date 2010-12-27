Приставы добились пожизненной компенсации для сотрудницы, которая онемела на фармпроизводстве

Фармацевтическая компания до конца жизни сотрудницы будет ежемесячно выплачивать ей по 3,5 тысячи рублей.

Фармацевтическая компания ООО "РОСТА" пожизненно будет выплачивать компенсацию сотруднице, которая из-за производственной травмы стала немой. Об этом сообщила "Фонтанка".

Компания уверена, что такое решение абсолютно незаконно, поэтому 15 августа подала иск к сотруднику местного отдела Федеральной службы судебных приставов.

Отметим, что в этот же день приставы успел списать со счета компании 460 тысяч рублей. Таким образом, был компенсирован утраченный заработок сотрудницы, которая получила травму лица на рабочем месте. Также фармацевтическая компания до конца жизни петербурженки будет ежемесячно выплачивать ей по 3,5 тысячи рублей.

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