Мошенники выдали себя за Беглова и убедили балерину Габриэлу Комлеву продать квартиру

Легенда советского балета продала квартиру за 9,1 млн рублей после звонков аферистов.

Телефонные мошенники представились губернатором Петербурга Александром Бегловым и сотрудником МВД, чтобы убедить 87-летнюю балерину Габриэлу Комлеву продать квартиру в Царском Селе. После сделки артистка передала аферистам вырученные 9,1 млн рублей. Пушкинский районный суд отказал ей в признании договора купли-продажи недействительным, оставив жильё добросовестной покупательнице Светлане Пичуговой. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Согласно материалам дела, неизвестные связывались с Комлевой через WhatsApp, в том числе по видеосвязи. Они использовали изображение губернатора и представлялись представителями власти. Звонившие убеждали балетмейстера, что деньги от продажи квартиры будут храниться на безопасном счёте, а саму сделку впоследствии признают недействительной. Для убедительности женщине присылали документы с подписями и гербовыми печатями, а также рекомендовали риелторское агентство и нотариуса.

В декабре 2024 года Комлева продала двухкомнатную квартиру в Царском Селе Светлане Пичуговой. После сделки балетмейстер подарила покупательнице фарфоровый домик. Спустя несколько месяцев женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В рамках разбирательства провели две психолого-психиатрические экспертизы. Согласно их результатам, у Комлевой не выявили нарушений психического здоровья, однако специалисты пришли к выводу, что в момент продажи квартиры она находилась под влиянием заблуждения и неверно воспринимала происходящее.

Адвокат покупательницы Екатерина Медведева усомнилась в обоснованности экспертных заключений. По её словам, один из экспертов заявила в суде, что не существует методики, позволяющей ретроспективно установить состояние Комлевой именно в день заключения сделки.

Суд пришёл к выводу, что балетмейстер осознавала характер своих действий и могла ими руководить. В материалах дела не нашли достаточных доказательств того, что женщина существенно заблуждалась относительно сути договора и считала, что подписывает иной документ. Суд признал, что Комлева могла ошибаться в мотивах сделки, однако это обстоятельство не стало основанием для её отмены.

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