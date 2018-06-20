Совет архитекторов Петербурге оценит деревянное зодчество по 100-бальной шкале

Новая система оценки позволит бережнее проверять культурные памятники перед реставрацией.

Совет архитекторов Петербурга предложил оценивать деревянные памятники зодчества по стобалльной шкале. Благодаря такому подходу специалисты смогут внимательно рассмотреть объекты и определить, какие здания нуждаются в первоочередной реставрации. Известно, что презентация инициативы пройдет днем 28 марта в Смольном. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

Среди наиболее важных параметров, по мнению экспертов, являются установление подлинности зодчества, а также выяснение технического состояния. На данный момент во введении города находятся 270 сооружений, которые считают деревянным зодчеством. Они внесены в единый реестр. Однако, около 58 объектов уже утрачены или реконструированы без соблюдения соответствующих требований.

Фото: Piter.tv