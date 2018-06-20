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Совет архитекторов Петербурге оценит деревянное зодчество по 100-бальной шкале
Сегодня, 6:59
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lesjasap

Совет архитекторов Петербурге оценит деревянное зодчество по 100-бальной шкале

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Новая система оценки позволит бережнее проверять культурные памятники перед реставрацией.

Совет архитекторов Петербурга предложил оценивать деревянные памятники зодчества по стобалльной шкале. Благодаря такому подходу специалисты смогут внимательно рассмотреть объекты и определить, какие здания нуждаются в первоочередной реставрации. Известно, что презентация инициативы пройдет днем 28 марта в Смольном. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

Среди наиболее важных параметров, по мнению экспертов, являются установление подлинности зодчества, а также выяснение технического состояния. На данный момент во введении города находятся 270 сооружений, которые считают деревянным зодчеством. Они внесены в единый реестр. Однако, около 58 объектов уже утрачены или реконструированы без соблюдения соответствующих требований.

Фото: Piter.tv

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Теги: деревянное зодчество, совет арзитекторов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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