Памятник деревянного зодчества XVIII века начали собирать в Ленобласти после реставрации

Часовню Петра и Павла в Подпорожском районе возведут заново к осени 2021 года.

Председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой сообщил о начале сборки в деревне Заозерье Подпорожского района отреставрированной часовни Петра и Павла - памятника деревнянного зодчества 18 века. Работы начались 11 июня после того, как на "родное" место были возвращены вывезенные на специальную реставрационную площадку конструкции.

Реставраторы, среди которых была бригада мастеров из Вологодской области, бережно переместили деревянный памятник архитектуры в оборудованную для реставрации мастерскую в Кириллове и в течение нескольких месяцев меняли венцы, тес, собирали сруб. Им удалось сохранить и значительное количество старинных бревен.

Восстановление памятника архитектуры происходит в рамках областной программы. Реставрационные работы обошлись бюджету области в 13,4 миллиона рублей. На своей странице в соцсети ВКонтакте глава комитета по сохранению культурного наследия показал фото часовни до реставрации.

Ранее появилась информация, что построенный в конце XIX века Храм Богоявления отреставрируют почти за 40 млн рублей.

Фото: Владимир Цой в соцсети ВКонтакте