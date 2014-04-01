В Петербурге убрали памятник шаверме

Достопримечательность продержалась на стене Школьной улицы почти 2 недели. Однако "шаверму" не выбросили, а перенесли внутрь кафе.

Памятник петербургской шаверме сняли со стены на Школьной улице. О этом сообщили в "Комсомольской Правде" 3 апреля.

Символ питерской кухни даже был отмечен на онлайн-картах города как достопримечательность. Однако установку решили убрать, потому что она не была согласована с местной администрацией. Но петербуржцы все-таки могут увидеть памятник шаверме: его не уничтожили, а перенесли в здание кафе на Школьной улице.

В Сети горожане досадуют на решение властей убрать памятник.

Арт-объект во славу петербургской шавермы установили в Приморском районе 25 марта. Скульптура появилась на фасаде дома 106 по Школьной улице. Однако в пресс-службе районной администрации памятник назвали "актом вандализма".

Ранее на Piter.tv сообщили, что горожанам понравился "памятник шаверме".

Фото: vk.com/topdonerspb