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В Колпино установят памятник купцу Полотнову
Сегодня, 16:45
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nastya960
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В Колпино установят памятник купцу Полотнову

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Память первого главы города Колпино увековечит его праправнук – московский скульптор Андрей Молчановский.

В Колпино появится бюст общественного деятеля и благотворителя купца 2-й гильдии Аникиты Исидоровича Полотнова. Его создаст и подарит горожанам его правнук - скульптор Андрей Молчановский. Об этом сообщают городские СМИ.

Открытие этого памятника состоится в День знаний, 1 сентября, у здания муниципалитета на Соборной улице. Это здание было построено для Колпинской посадской думы еще в конце XIX века. Купец Полотнов 34 года избирался гласным собрания, а с 1884 до 1896 года он возглавлял думу. Помимо этого, Аникит Исидорович сделал ночлежку и школу в своем доме и помогал сиротам в приюте.

Ранее ЖКС Колпино нарушило закон в работе с заявлением местной жительницы.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга/ ВК

 

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Теги: глава города , колпино , полотнов
Категории: Лента новостей Новости СПб

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