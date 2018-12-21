Памятник культуры утопает в фекалиях

Ни для кого не секрет, что даже в культурной столице можно встретить жилое здание, неприемлемое для жизни. Но как быть, когда твой дом находится под охраной государства, а в моменты коммунальных аварий ты сталкиваешь с безразличием?

Сегодня в рубрику "Дом ужасов" попал КГИОПовский дом 1909 года рождения, это был первый кооперативный дом в Петербурге.

Два месяца назад подвал дома сильно затопило, и увы не только водой.

Проблема у нас эта началась больше года назад. Все это время подвал постоянно находится в затопленном состоянии. Но вот как второй месяц - вся канализация у нас идет в наш подвал. "ЖКС №3 Центрального района" не принимает никаких мер, говорят, что у них нет насоса, - один насос на весь район, и что у них нет резиновых сапог. Они нам пообещали, что приедут обеззаразить подвал, этого ждем второй месяц. Они не собираются убирать фекалии, хотят просто засыпать все землей и думают, что вода и фекалии уйдут в землю. Но у нас в подвале цементный пол и так сделать нельзя.

Я говорила неоднократно, что у нас канализационная труба заломилась, что она сгнила, что нужно копать и делать новую трубу, но на это никто не реагирует, поэтому сейчас мы оказались в такой ситуации. Уровень воды и фекалий в подвале в этом году дошел до полутора метров. Людмила Евлаш, собственница квартиры, живет в доме с 1987 года

Несмотря на то, что дом располагается недалеко от Смольного, а одна из его стен является отделяющим забором от Главного управления внутренних дел - исправить проблему никто не спешит.

Из-за едкого запаха паров не только заходить в парадную стало невыносимо, он стал просачиваться в квартиры. Так и не дождавшись помощи от ЖЭКа, жителям пришлось справляться с затоплением самостоятельно, своими подручными средствами.

Мы откачали все, что смогли, дальше ничего сделать не можем. В эту прелесть никто из жилкомсервиса номер 3 лезть не хочет. Зато за такие условия проживания мы по прежнему платим 7206 рублей коммунальных платежей в месяц.

Управдом нас посылает на три буквы и говорит, - "жалуйтесь, куда хотите". Я ничем помочь не могу. Мы просто задохнемся от запаха фекалий. Страдает 13 квартир. Когда я задаю домоуправу вопрос, куда идут деньги, собираемые на ремонт дома (300 000 тысяч) - ответа нет. Людмила Евлаш, собственница квартиры, живет в доме с 1987 года

По словам собственников, нормального ремонта у дома не было, а дворники боятся мыть окна, потому что они не менялись с 1909 года.

Отдельное внимание заслуживает запасной выход и балконы. Черная лестница находится в ужасающем разрушенном состоянии, а за строительной сеткой с другой стороны дома висят обвалившиеся кирпичи. В 2017 году жители обращались в роспотребнадзор и в жилищную инспекцию. Факты нарушений официально подтвердились. Но за обещанием разобраться в ситуации, последовала только уборка строительного мусора из запасной парадной и выборочную замену в ней окон.

В квартирах и в парадной стало у нас чуток потеплее. Больше никаких мер не предпринимается. Дом осыпается. Страдают автомобили, припаркованные во дворе. Хотя жилищная инспекция признала балконы опасными, ситуация не особо меняется. Людмила Евлаш, собственница квартиры, живет в доме с 1987 года

Сейчас из-за проблемы с затоплением жители вынуждены открыть все окна в парадной и в подвале. На прошлой неделе от неприятных запахов людей еще как-то спасала минусовая температура. Остается догадываться, что будет с парадной, когда на улице будет +10.

После очередной жалобы вчера жителей наконец-то навестил мастер и спросил у консьержа: "как вы тут вообще сидите?". Но тем временем, ситуация в подвале усугубилась, туда по прежнему стекает канализация со всех этажей.

Видео: Piter.TV