Памятник композитору Ипполиту-Иванову установили в Гатчине

Автор работы петербургский скульптор Борис Сергеев.

В Гатчине открыли памятник уроженцу города, композитору Михаилу Ипполитову-Иванову. Об этом 20 ноября сообщили в администрации Гатчинского района.

Событие приурочили к 160-летию со дня рождения выдающегося деятеля отечественной музыкальной культуры и 225-летию со дня присвоения Гатчине статуса города.

Как сообщили в районной администрации, конкурс провели в 2019 году, где представили два проекта. Первый - петербургский скульптор Борис Сергеев, автор второго - Ольга Панкратова. Члены комиссии единогласно утвердили проект Бориса Сергеева как более динамичный и открытый миру, по замыслу скульптора композитор словно замер в творческом процессе.

Памятник отлит из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Он стал вторым в России, установленным в честь композитора, профессора и ректора Московской консерватории, дирижера Большого театра. Первая скульптура появилась в 2019 году в Москве.

Ранее Михаил Мильчик предложил сделать в Доме Бремме выставочное пространство.

Фото: Вконтакте / Администрация Гатчинского района