Памятник детям-жертвам геноцида в Вырице будет отреставрирован

Уже в этом году начнется разработка проектно-сметной документации.

В Вырице Ленинградской области отреставрируют памятник детям-жертвам геноцида. Об этом в своем Telegram-канале рассказала депутат Госдумы от Ленобласти Ольга Занко.

В Вырице находился детский концлагерь, в котором от нечеловеческих условий погибло не менее 200 детей. Работы в поле, неконтролируемые эпидемии, избиения, принудительная сдача крови для немецких солдат – через всё это были вынуждены пройти ребята от 1 до 15 лет.

Памятник появился в 1985 году в результате краеведческой работы директора школы №2 Бориса Тетюева и его воспитанников. Именно ими были найдены останки 15 детей и собрана первая информация о концлагере.

Сейчас монумент требует реставрации, о чём мне сообщили жители Вырицы. Проработала вопрос с руководством региона о выделении допсредств на реставрацию памятника. У местной администрации не хватает бюджета для полного ремонта. Ольга Занко

Уже в этом году начнется разработка проектно-сметной документации, а в 2026-2028 годах планируется проведение ремонтно-реставрационных работ.

Фото: Telegram/ О Занко