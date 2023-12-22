Памятник Петру I у Михайловского замка оградили

Это было сделано с целью предотвратить привычку туристов тереть на барельефах постамента ноги всадников, моряка и копыта коней, что, по их мнению, приносит удачу.

Вокруг памятника императору Петру I, расположенного у Михайловского замка, установили ограду. Это было сделано с целью предотвратить привычку туристов тереть на барельефах постамента ноги всадников, моряка и копыта коней, что, по их мнению, приносит удачу, сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

К сожалению, этот миф активно распространяется экскурсоводами и пользователями социальных сетей. В результате с бронзы стирается патина, которая защищает металл. Затёртые участки становятся подвержены окислительному воздействию окружающей среды. Глава КГИОП Сергей Макаров принял решение об установке временной ограды высотой 1,3 метра в стиле классицизма для защиты памятника. Работы были выполнены компанией "МАТИС" на внебюджетные средства.

Этот памятник является первой конной статуей в России, созданной по обычаю римских императоров. Заказ на его создание был сделан ещё при жизни Петра I скульптору Бартоломео Карло Растрелли. Павел I приказал установить памятник у парадного входа в Михайловский замок. На постаменте есть надпись - "Прадъду Правнукъ 1800".

Ранее мы сообщили о том, что дворец спортивных игр "Зенит" на Бутлерова признали памятником.

Фото: КГИОП