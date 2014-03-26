Памятник Петру I открыли у "Лахта центра" в Петербурге

Он представляет из себя бронзовую скульптуру высотой в 7,5 метра вместе с постаментом.

В четверг, 9 июня, у "Лахта центра" открыли памятник "Петру I, спасающему утопающих близ Лахты".

Он представляет из себя бронзовую скульптуру высотой в 7,5 метра вместе с постаментом, в основании которого камень.

По словам архитектора Михаила Мамошина, задача была интегрировать его в городскую среду и создать у "Лахта Центра" петербургскую доминанту, которую можно было бы рассмотреть со всех сторон, включая Приморское шоссе. Скульптором выступил Степан Мокроусов-Гульельми.

Ранее мы писали, что петербуржцы заложили капсулу времени под восстановленной Венерой Коломенской. Мастера воссоздали руки скульптуре, вылепили лицо, отреставрировали платье и вложили в руки букет цветов.

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