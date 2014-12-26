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Памятник "Городовой" получил постоянное место жительства
Сегодня, 11:40
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Памятник "Городовой" получил постоянное место жительства

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Скульптуру установили возле здания Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Бронзовый памятник "Городовой" перенесли на островок безопасности, находящийся на перекрестке Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в субботу, 6 ноября.

Теперь скульптура будет находиться напротив здания Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти. Торжественное открытие монумента запланировано на 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел. 

Найти новое место для скульптуры планировали с момента ее создания в 1998-м году. Из-за кадровых перестановок в Министерстве внутренних дел было не до нее. 

Автор скульптуры — заслуженный художник России Альберт Чаркин. 

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Фото: Instagram / @illasveta

Теги: беглов, искусство, открытие скульптуры, памятник городовому, скульптура
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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