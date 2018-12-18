Памятник Довлатову очистили от мусора

Ранее неравнодушные граждане обратили внимание чиновников на ужасное состояние окружающей памятник зоны.

Власти Центрального района отреагировали на жалобу местных жителей, и убрали мусор возле памятника писателю Сергею Довлатову. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".



Напомним, что неравнодушные граждане обратили внимание чиновников на ужасное состояние окружающей памятник зоны. Гора из грязи, бутылок, фантиков и окурков стала заметна на улице Рубинштейна около объекта после того, как снег начал таять. Власти распорядились привести мемориал в порядок, и 27 февраля часть мусора увезли на ГУДП "Центр". Оставшийся мусор чиновники обещают ликвидировать к вечеру 28 февраля.



Отметим, что памятник находится неподалеку от дома номер 23 по улице Рубинштейна, где жил писатель. Там же находятся мемориальная доска и названынй в честь Довлатова сквер.



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Фото: "Петербургский Дневник"