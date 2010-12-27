Петербуржцев предупредили о мокром снеге и дожде в четверг

На дорогах города и области местами возможна гололедица.

Последний день зимы в Петербурге будет облачным и мокрым. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В четверг, 28 февраля, в городе на Неве ожидается мокрый снег и дождь. Днем будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с. К вечеру ветер станет более холодным и северным, его порывы будут достигать 7-12 м/с.

В течение суток температура воздуха будет варьировать от 0 ° до плюс 2 °С. На дорогах города и области местами возможна гололедица. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Ранее мы писали, что ждать теплой погоды в Петербурге пока что рано.

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